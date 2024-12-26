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Yaya Geçidinde Can Veren 10 Yaşındaki Kızın Cenazesi Defnedildi

Yaya Geçidinde Can Veren 10 Yaşındaki Kızın Cenazesi Defnedildi
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Safiye Seher Bozkurt, yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Olayda otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaya geçidinden geçtiği esnada bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki kız, son yolculuğuna uğurlandı.

Adapazarı-Karasu yolunda meydana gelen kazada, okula gitmek için yaya geçidinden geçen Safiye Seher Bozkurt'a (10) K.Ş. idaresindeki 34 EYL 272 plakalı otomobil çarptı. Bu esnada otomobilin arkasında bulunan iki araç da kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kız çocuğu, yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü K.Ş. gözaltına alındı.

Feci kaza kamerada

Öte yandan, 10 yaşındaki kızı hayattan koparan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek için yaya geçidine yönelen Safiye Seher Bozkurt'a otomobilin çarptığı ve küçük kızın metrelerce savrulduğu anlar yer aldı. Arkadan gelen diğer araçların da kazaya karıştığı görüldü.

Son yolculuğuna uğurlandı

Kazada hayatını kaybeden Safiye Seher Bozkurt'un cenazesi, hastane işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Bozkurt'un cenazesi, Adapazarı Güneşler Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Güneşler Merkez Kabristanlığı'nda defnedildi. 10 yaşındaki Safiye'den geriye ise fotoğrafı kaldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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