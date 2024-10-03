Yatağan-Milas Karayolu'nda Yangın Kontrollü Şekilde Söndürüldü
Muğla'nın Yatağan ilçesinde Stratonikeia antik kenti yakınındaki ağaçlarda başlayan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yatağan- Milas karayolu Stratonikeia antik kenti mevkiinde başlayan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.
Muğla'nın Yatağan ilçesi sınırlarında yer alan antik kentin yanından geçen karayolunun kenarındaki ağaçlarda başlayan yangın sonrası bölgeye arazöz ekipleri gönderildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.
Yangının çıkışı ile ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler yanan sahada soğutma çalışmalarına devam ediyor. - MUĞLA