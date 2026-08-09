Yatağan'da Emekli Kişi Evinde Ölü Bulundu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir kişi, yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçedeki kömür işletmelerinden emekli olduğu öğrenilen Ulvi Alışkan'dan haber alamayan yakınları, kontrol etmek amacıyla evine gitti. Alışkan'ı ev içerisinde hareketsiz halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alışkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri olayın meydana geldiği evde ve çevresinde inceleme yaptı. Alışkan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı