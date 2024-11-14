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Yasmin Erbil babasının gözaltına alındığı günü anlattı

Yasmin Erbil babasının gözaltına alındığı günü anlattı
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'Yasa dışı bahise teşvik' soruşturmasında 'ev hapsi' kararıyla serbest bırakılan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, babasının gözaltına alındığı günü anlattı.

'Yasa dışı bahise teşvik' soruşturmasında gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç ile sunucu Mehmet Ali Erbil hakkında 'ev hapsi' kararı verildi.

İstanbul Başsavcılığı, "kaçma şüpheleri" gerekçesiyle karara itiraz etse de 15. Asliye Ceza Mahkemesi savcılığın talebini reddetti.

Mehmet Ali Erbil, soruşturmaya konu olan videolarda para karşılığı yer almadığını, bilgisi olmadan paylaşıldığını ve anı olarak çekildiğini düşündüğünü dile getirdi.

Erbil, şu günlerde sadece izinli olduğu zamanlarda hastaneye gidebiliyor.

"GEÇİRDİĞİM EN KORKUNÇ GÜNDÜ"

Öte yandan ünlü sunucunun kızı Yasmin Erbil, babasının başında geçenlere ilişkin ilk kez konuştu. 'Aramızda Kalmasın' isimli magazin programına konuşan Erbil, "Ben çok korktum. Gerçekten geçirdiğim en korkunç gündü. Allah bir daha yaşatmasın. Babam bu durumdan dolayı çok üzgün. Bir daha böyle bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Umut Halavart - 3.Sayfa
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