Yaşlı kadının hazin sonu! 'Tişörtünü çıkarttın' tartışma faciayla bitti
Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir düğünde çıkan tartışma kanlı bitti. Tişörtünü çıkarıp atletle oturduğu için uyarılan şahsın arkadaşının tüfekle ateş açması sonucu gelinin babaannesi Eşe Adamhasan hayatını kaybetti. Silahı kullanan şüpheli firar ederken, 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da bir düğünde tüfekle açılan ateşle damadın anneannesi ve gelinin babaannesi olan 68 yaşındaki Eşe Adamhasan hayatını kaybederken, katilin firar ettiği öğrenildi. Cinayetle biten olayın sebebinin ise, firari şüphelinin arkadaşının tişörtünü çıkarıp atletle oturmak istemesi üzerine uyarılmasıyla başlayan tartışma olduğu ortaya çıktı.

TİŞÖRTÜNÜ ÇIKARTIP ATLETLE OTURUNCA...

23 Ağustos günü akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Cerenli Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, M.Ş. ve E.A.'nın düğününe gelen İ.Ç., alkol aldı. Bir süre sonra sıcaktan doalyı İ.Ç., tişörtünü çıkartıp atletle oturmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar "Burası düğün yeri, kadınlar çocuklar var" diye İ.Ç.'yi uyardı. Uyarının ardından İ.Ç., beraberindeki E.U., S.U. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tartışmaya başladı.

SAĞA SOLA ATEŞ AÇMAYA BAŞLADI

Tartışma sırasında E.U. evine gidip av tüfeği alıp düğün evinde rastgele sağa sola ateş açmaya başladı. Silah sesleri üzerine Eşe Adamhasan (68) oturduğu müstakil evin içerisine girdi. Bu sırada E.U. kapının arkasından ateş açtı. Kapının içerisinden geçen saçma parçaları Adamhasan'ın sırtına isabet etti. Yaşlı kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etti. Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Eşe Adamhasan'ın cenazesi, Cerenli Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi. Silahı kullanan E.U. kaçarken diğer 3 şüpheli kısa sürede yakalandı. Jandarmanın silahı kulandığı ileri sürülen E.U.'yu arama çalışmalarına devam ettği bildirildi. Hayatını kaybeden Eşe Adamhasan'ın damadın anneannesi, gelinin ise babaannesi olduğu öğrenildi.

"KAPI KAPALI OLMASINA RAĞMEN KAYNANAM VURULDU"

Ölen kadının damadı Ali Adamhasan, "Düğünde gençler arasında kavga çıktı. Kavgayı ayırdık ve dağıttık. Daha sonra E.U. elinde tüfekle sağa sola ateş açtı. Sonrasında bizi gördü. Biz içeri kaçtığımız sırada eşim ve ben öndeydik, kaynanam arkamızda kaldı. Kapı kapalı olmasına rağmen ateş edince kaynanam vuruldu. Olayı gerçekleştiren kişi yakalanmadı. Biz, devletimizden bu şahısların bir an önce yakalanmasını istiyoruz" dedi.

