Yaşlı Kadının Cüzdanını Çalan Şüpheli Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünde seyahat eden yaşlı kadının cebinden cüzdanını çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşçayı Caddesi pazaryeri karşısındaki duraktan şehir içi dolmuşuna binen G.G.(87), bir süre yolculuk yaptıktan sonra sağ cebinde bulunan cüzdanının olmadığını fark etti. Yaşlı yolcunun şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kamera incelemesi ve araştırma sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelinin E.A.(47) olduğunu tespit etti. Şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA