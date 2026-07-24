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Mudanya'da yaşlı kadın cinayetinde komşu şoku

Mudanya'da yaşlı kadın cinayetinde komşu şoku
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Bursa Mudanya'da 77 yaşındaki Faize Karaca, evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Soruşturmada, uzun yıllardır görüştükleri komşusu Şengül Demir'in cinayeti işlediği ve altınlarını çaldığı ortaya çıktı. Şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşlı kadının evinde boğazı kesilerek öldürülmesiyle ilgili devam eden soruşturmada dikkat çekici gelişme yaşandı. Ekiplerin çalışmaları sonucu, cinayetin ailenin uzun yıllardır görüştüğü komşuları tarafından işlendiği ortaya çıktı. Olay, 2 Temmuz'da Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdüren 82 yaşındaki A.K., evinin balkonundan yardım çığlıkları attı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, 77 yaşındaki Faize Karaca'yı yatak odasında kanlar içerisinde ölü buldu. Yapılan kontrollerde kadının boyun bölgesindeki kesici alet yaralanmaları cinayet şüphesini artırdı.

Soruşturma genişletildi

Yaşanan olay sonrası Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan delil incelemeleri ve bilgiler doğrultusunda oklar, ailenin uzun süredir görüştüğü komşusu Şengül Demir'i gösterdi. Bunun üzerine ekipler, şüphelinin evinde arama yaptı. Yapılan aramada, olay sırasında kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde kan lekeleri bulunan kıyafetlere ulaşıldı. İncelemelerde Karaca'ya ait olduğu belirlenen beşi bir yerde kolye ile beş altın bileziğin şüpheli tarafından alındığı iddia edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu altınların, Demir'in bir arkadaşının evinde saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonla ziynet eşyaları eksiksiz şekilde ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Şüphelinin ifadesi dikkat çekti

Polis ekiplerince gözaltına alınan Şengül Demir'in ifadesinde, suçunu kabul ettiği öğrenildi. Verdiği ifadede, maktul Faize Karaca ile aralarında tartışma yaşandığını, sonrasında da gözünün döndüğünü ve ne yaptığının farkında olmadığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şengül Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın ise savcılık koordinesinde sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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