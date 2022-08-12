Yaşlı kadına 'sokakta hayvan besleme' tehdidi

Eskişehir'de evinin çevresindeki sokak hayvanlarını beslediği için komşusu tarafından hakarete uğradığını ve tehdit edildiğini öne sürerek polise şikayet başvurusu yapan 65 yaşındaki Semahat Gür, "20 senedir burada sokak hayvanlarına bakıyorum.

Eskişehir'de evinin çevresindeki sokak hayvanlarını beslediği için komşusu tarafından hakarete uğradığını ve tehdit edildiğini öne sürerek polise şikayet başvurusu yapan 65 yaşındaki Semahat Gür, "20 senedir burada sokak hayvanlarına bakıyorum. 1 ayda 2 kere saldırıya uğradım. Dün bir kadın gelip kapımı tekmeledi. Sonrasında eşi de geldi. Tehdit, küfür ve hakaretlerde bulundu. Bunlar giderek çoğalmaya başladı" dedi.

Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir sitede ikamet eden Semahat Gür, yıllardır evinin çevresindeki sokak hayvanlarını besliyor. Yerel hayvan koruma görevlisi de olan Gür, bölgedeki sokak hayvanı nüfusunu kontrol altında tutmak ve zarar verme ihtimalini önlemek için rehabilitasyon, kısırlaştırma ve gerekli durumlarda hayvanların tedavilerini de yaptırıyor.

Son zamanlarda sokak hayvanlarına ve onları besleyenlere karşı şiddet olaylarının arttığını ifade eden Gür, komşusu Asuman B. ile eşi Ferhat B. tarafından tehdit ve hakarete uğradığını iddia etti. Önceki günlerde Asuman B.'nin; evinin kapısını tekmelediğini, kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu söyleyen Gür, emniyete giderek komşularından şikayetçi oldu. Şikayet sonrasında komşularına karşı 2 aylık uzaklaştırma kararı aldıran kadın, sürekli olarak psikolojik baskı altında olduklarını söyledi.

Semahat Gür ile Ferhat B. arasında yaşanan gerginlik ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde Ferhat B. isimli şahsın, "Toplamazsanız gece hepsini yakacağım. Barınağa haber verdim. Hepsini kaldırtacaklar" ifadelerini kullandığı görüldü.

"1 ayda 2 kere saldırıya uğradım"

20 yıldır sokak hayvanlarına baktığını belirten Semahat Gür, "20 senedir burada sokak hayvanlarına bakıyorum. Tedavi ve kısırlaştırmalarını yapıyorum, her gün besleme yapıyorum. Yavruları da büyütüp sahiplendiriyorum. Belediye ile sürekli temas halindeyiz. Isıracak gibi olanları gönderiyoruz, tedavilerini yaptırıyoruz ve rehabilite ettiriyoruz. Devlet biz gönüllülere besleyebilirsiniz diye görev vermiş. İçişleri Bakanlığı da besleyebilirsiniz yasal hakkınız diye kart verdi. Son zamanlarda bize saldırmalar başladı. 1 ayda 2 kere saldırıya uğradım. Dün bir kadın gelip kapımı tekmeledi. Sonrasında eşi de geldi. Tehdit, küfür ve hakaretlerde bulundu. Biz de emniyete gidip başvuruda bulunduk ve 2 aylık uzaklaştırma kararı aldık" diye konuştu.

"Bana 'Buradaki köpeklerin hepsini gece zehirleyeceğim' dedi"

"Burada 5 okul var. Her okulun bahçesinde de 10 tane köpek vardır. Çocuklarla gidip gelirler. Bu köpekler sosyalleşti. Bunlar insanlara koşturuyor sevmek için, bazı çocuklar da korkup düşüyor. Anne ve babası da 'çocuğuma saldırdı' diyor. Bana 'Buradaki köpeklerin hepsini gece zehirleyeceğim' dedi. Ayrıca 'bu kulübelerin hepsini yakacağım' da dedi. Biz psikolojik baskıya uğruyoruz. Geçen ay da yan binadan sözlü şiddete maruz kaldık. Bunlar giderek çoğalmaya başladı" dedi. - ESKİŞEHİR