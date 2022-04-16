Yaşlı adamı bulmak için ekipler seferber oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaşlı adamı bulmak için ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yaşlı adamı bulmak için ekipler seferber oldu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3 gündür kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı adamı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3 gündür kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı adamı arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı çalışmalara insansız hava aracı, dron ve 2 köpekli arama ekibi de destek veriyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Sarıçalı Mahallesi'nde ikamet eden ve Alzheimer hastası olduğu bilinen 75 yaşındaki Mehmet Vural'ı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. 14 Mart Perşembe günü Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlanan arama çalışmalarına her geçen gün yeni ekipler eklenirken çalışmalara Aydın'dan insansız hava aracı getirilerek termal kamera ile de arama yapıldı. Yapılan aramalara rağmen yaşlı adam henüz bulunamadı. Sabah 07.00 itibariyle yeniden başlayan yaşlı adamı arama çalışmalarının 3'üncü gününde, 1 İHA, 3 dron, 2 köpekli arama ekibi, 100 Jandarma personeli, Manisa ve İzmir AFAD ekipleri, ANDA, AKUT, MAT ve AFAD gönüllülerinden oluşan 150 kişi ile devam edildiği açıklandı. Ekipler bir yandan ormanlık alanları bir yandan da zeytin bahçelerini ararken özellikle çalılık bölgelerde çok daha dikkatli bir şekilde arama çalışmaları gerçekleştiriliyor. - MANİSA

Yaşlı adamı bulmak için ekipler seferber oldu

Yaşlı adamı bulmak için ekipler seferber oldu

Yaşlı adamı bulmak için ekipler seferber oldu

Yaşlı adamı bulmak için ekipler seferber oldu

Yaşlı adamı bulmak için ekipler seferber oldu

Yaşlı adamı bulmak için ekipler seferber oldu

Yaşlı adamı bulmak için ekipler seferber oldu

Yaşlı adamı bulmak için ekipler seferber oldu

Yaşlı adamı bulmak için ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İnsansız Hava Aracı, Alzheimer, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title