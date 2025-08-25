Yaşlı adama kılıç ve bıçaklarla ağır yaraladılar

Ankara'nın gündüz vakti akılalmaz bir olay yaşandı. Yaşlı bir adam aracıyla trafikte seyir halindeyken iki kişi tarafından önü kesildi.

YAŞLI ADAMA KILIÇ VE BIÇAKLA SALDIRDILAR

Aracı durduran saldırganlar, yaşlı adama kılıç ve bıçakla saldırmaya başladı. Yaşlı adamı ağır yaraladı. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak infial yarattı.

AĞIR YARALANDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan yaşlı adamı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Görüntülerin yayılmasıyla hızla harekete geçen Ankara polisi, geniş çaplı bir soruşturma başlattı.