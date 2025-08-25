Yaşlı adama kılıç ve bıçaklarla ağır yaraladılar

Yaşlı adama kılıç ve bıçaklarla ağır yaraladılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yaşlı adama kılıç ve bıçaklarla ağır yaraladılar
Haber Videosu

Ankara'da iki kişi, yaşlı bir adamın aracının önünü kesip güpegündüz kılıç ve bıçak ile saldırdı. Yaşlı adam ağır yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın gündüz vakti akılalmaz bir olay yaşandı. Yaşlı bir adam aracıyla trafikte seyir halindeyken iki kişi tarafından önü kesildi.

YAŞLI ADAMA KILIÇ VE BIÇAKLA SALDIRDILAR

Aracı durduran saldırganlar, yaşlı adama kılıç ve bıçakla saldırmaya başladı. Yaşlı adamı ağır yaraladı. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak infial yarattı.

AĞIR YARALANDI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan yaşlı adamı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Görüntülerin yayılmasıyla hızla harekete geçen Ankara polisi, geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
15 bin nüfuslu ilçeye 71 milyon liralık hükümet konağı

15 bin nüfuslu ilçeye yapılan hükümet konağı ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakkari Valisi Ali Çelik: 2 yıldır terör eylemi olmuyor, burası artık huzurun şehri

Bir dönem terörle anılan ilimiz, tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.