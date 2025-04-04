Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren iş hanında esnaflık yapan yakınlarına ziyarete gelen Ziya Ertuna, abdest almak için yakınlarının yanından ayrıldı.

TUVALETTE ÖLÜ BULUNDU

Uzun süre geri dönmeyen 86 yaşındaki Ertuna'yı merak eden yakınları kontrol etmek için gittikleri lavaboda yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken bulundu. Yaşlı adamı bulan yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrolleri üzerine yaşlı adamın hayatını kaybetti belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ziya Ertuna'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ertuna'nın kesin ölüm nedeni burada yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.