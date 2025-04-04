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Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu

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Denizli'de, abdest almak için lavaboya giden 86 yaşındaki Ziya Ertuna, geri dönmeyince merak edip kontrole giden yakınları tarafından tuvalette ölü bulundu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren iş hanında esnaflık yapan yakınlarına ziyarete gelen Ziya Ertuna, abdest almak için yakınlarının yanından ayrıldı.

Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu

TUVALETTE ÖLÜ BULUNDU

Uzun süre geri dönmeyen 86 yaşındaki Ertuna'yı merak eden yakınları kontrol etmek için gittikleri lavaboda yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken bulundu. Yaşlı adamı bulan yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrolleri üzerine yaşlı adamın hayatını kaybetti belirlendi.

Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ziya Ertuna'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ertuna'nın kesin ölüm nedeni burada yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.

Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu

Yaşlı adam iş hanının tuvaletinde ölü bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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