Yaşlı adam evinde ölü bulundu Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde kardeşi tarafından ölü bulundu. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşlı bir adam yalnız yaşadığı evinde kardeşi tarafından ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde saat 14.30 sularında Taceddin-i Veli Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan 63 yaşındaki Hasan Gül'e yemek getiren ağabeyi, ikametin kapısı açılmayınca çilingir yardımıyla eve girdi. Hasan Gül'ü çekyatta hareketsiz bir şekilde yatarken bulan kardeşin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Gül'ün cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hasan Gül Malatya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.