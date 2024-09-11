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Yasak aşkıyla Müge Anlı'ya çıkarak karısını arayan adam jigolo çıktı

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Yasak aşkı Seher ile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkarak evden kaçan eşini bulmak isteyen Abdülhalim'in jigolo olduğu ortaya çıktı. Karısının kendisini para karşılığında başka kadınların evine gönderdiğini söyleyen adam, "Kadınlar para olmayınca bana peynir ve turşu verirdi. Karımın izni olmadan bir yere gidemezdim" diyerek şaşkına çevirdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı yasak aşkıyla Seher'le yayına çıkan Abdülhalim, evden kaçan karısını bulmak için yardım istedi. Yasak aşkıyla yayına çıkarak herkesi şaşkına çeviren adamın jigolo olduğu ortaya çıktı.

"EŞİM BENİ PARA KARŞILIĞI KADINLARA SATIYORDU"

26 yıllık eşi Leyla Eliş'in kaybolmasının ardından 7 ay önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Seher ile Müge Anlı'nın programına çıkan Abdülhalim, "Ben izin günlerimde kadınlarla buluşup para alıyordum, eşim de buna razıydı. Bazen turşu, peynir, zeytin, salamura alıyordum. O an evde ne varsa... Ben zorla almıyorum. Eşim turşu ve yaprak sevdiği için alıyordum. Eşimin rızası olmadan İstanbul'da bir yere gidemezdim. Onun rızası var ama şimdi her şeyi inkar ediyordu. Karım beni para karşılığına başka kadınlara satıyordu. O beni satıyor ben ne yapayım?" dedi.

Yasak aşkıyla Müge Anlı'ya çıkarak karısını arayan adam jigolo çıktı

YASAK AŞKINI TERCİH ETTİ

Kadınlardan gelen yardımlarla faturalarının ödendiğini, hatta yiyecek yardımı bile aldığını dile getirdi. Ancak maddi destek kesildiğinde evde huzurun bozulduğunu ve eşinin kendisini terk ettiğini belirtti. Jigolo olduğu ortaya çıkan Abdülhalim, hayatına yasak aşkı Seher ile devam etmek istediğini söyleyerek "Ben ikinci baharımı yaşamak istiyorum, helalimle çalışacağım. Tövbe ettim. Bana 6 ayda 60 yıllık huzur verdi. Karımdan görmediklerimi Seher'den gördüm. Karımla anlaşmalı boşanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yasak aşkıyla Müge Anlı'ya çıkarak karısını arayan adam jigolo çıktı

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

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Yorumlar (9)

Mahmutabla:

Karım beni kötü yola düşürdü Mügen Hanım Töbe töbe ya

31
0
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sinan çayırcı:

Goddoş

23
1
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Perwer:

Adam acaba işi gereği müge anlıya da gitmiş midir?

12
6
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Tampikoo:

demekki adamda babafingo sağlam

16
1
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Hayri:

Başvurular azalınca yapım ekibinin yazdığı seneryo olabilir bunlar boşancaksan mahkemeye gideceksin kayıp arayacaksan savcılığa,durup dururken bu adam topluma kendini neden bu kadar rezil edebilir ancak para karşılığı bi rol oynaması için ikna edilmiş olabilir

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Hüseyin Yenice:

hımmmmm

7
1
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abdurrahman Şimşek:

Mahsun J aklıma geldi hahaha

0
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