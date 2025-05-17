Yasadışı Bahis Şebekesi Çökertildi: 33 Gözaltı

Yasadışı Bahis Şebekesi Çökertildi: 33 Gözaltı
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Mersin merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, vatandaşların hesap bilgilerini satan yasadışı bahis şebekesi çökertildi. 33 şüpheli yakalanırken, 9'u tutuklandı, 19'una adli kontrol uygulandı. Operasyon sonucunda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Vatandaşların hesap bilgilerini satan şebeke çökertildi: 33 gözaltı

MERSİN - Mersin merkezli 4 ilde polisin yaptığı operasyonda yasadışı bahis siteleriyle anlaşıp vatandaşların hesap bilgilerini satan şebeke çökertildi. Operasyonda 33 şüpheli yakalandı, 9'u tutuklandı, 19'una adli kontrol verildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet ettikleri belirlenen şahısları yakalamaya yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin titiz çalışmasıyla yapılan planlı takip ile bir çok şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için Mersin merkezli 4 ilde dron ve özel harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 33 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli savcılıktan serbest kalırken 24'ü tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme şüphelilerden 9'unu tutukladı, 19'una ise adli kontrol verdi. Operasyonda kapsamında yurt dışında olan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Çökertilen suç örgütü üyelerinin, vatandaşları ikna ederek ücret karşılığında banka hesabı açtırdığı ardından bu hesap bilgilerini toplayıp yurtdışında 100 den fazla illegal yasa dışı bahis organizasyonunu yürütenlere vererek yasa dışı bahiste kullandırdıkları ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa
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