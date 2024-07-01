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Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 5 yabancı uyruklu düzensiz göçmen sınırda yakalandı

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesi Adasarhanlı köyü sınırları içerisinden Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen 5 muhtelif uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmen şahıslar ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 5 yabancı uyruklu düzensiz göçmen sınırda yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesi Adasarhanlı köyü sınırları içerisinden Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen 5 muhtelif uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmen şahıslar ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Yunanistan Edirne Göçmen Meriç Göçmenler 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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