Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı

Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 208 şüpheliden 172'si tutuklandı.

YASA DIŞI GÖSTERİLERDE 206 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen 2 ayrı soruşturma çerçevesinde tutuklanmasının ardından İBB binası ve bazı cadde ve sokaklarda yaşanan olaylarda Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatıldı. 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' , 'görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlarından 206 şüpheli gözaltına alındı.

172 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 206 şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte ki işlemleri tamamlanan 206 şüpheliden 172'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 6 şüpheliye ev hapsi uygulanırken, 1 şüpheli serbest bırakıldı.