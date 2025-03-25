Özel'in 'Alnınızı karışlarım' tehdidine RTÜK Başkanı'ndan yanıt

Özel'in tehdidine RTÜK Başkanı'ndan zehir zemberek yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bu ülkeyi sokak terörüne, müptezellere teslim etmeyiz

Gençlerle buluşan Erdoğan'dan çok sert "sokak terörü" mesajı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu
Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı Espressolab'den açıklama var

Özel'in boykot çağrısı yaptığı ünlü kahve zincirinden açıklama var

Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı

Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasına yönelik düzenlenen eylemlerde gözaltına alınan 206 şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Aralarında 7 gazetecinin bulunduğu 172 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 208 şüpheliden 172'si tutuklandı.

Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı

YASA DIŞI GÖSTERİLERDE 206 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen 2 ayrı soruşturma çerçevesinde tutuklanmasının ardından İBB binası ve bazı cadde ve sokaklarda yaşanan olaylarda Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatıldı. 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' , 'görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlarından 206 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı

172 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 206 şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimlikte ki işlemleri tamamlanan 206 şüpheliden 172'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan 6 şüpheliye ev hapsi uygulanırken, 1 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
500

Yorumlar (26)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

50 milyonu tutuklayacaklarını sanıyorlar. Gö. korkusundan göz korkutuyorlar.

Yorum Beğen141
Yorum Beğenme174
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

Polise asitle, balta ile saldırmak, camiye, mezarlara saygısızlık hak arama değildir. Vandallık, cezasız kalamaz. CHP li olup sahduyulu olanlar bile bunu tasvip etmez bence

Yorum Beğen135
Yorum Beğenme83
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmed Ersayan:

İnşallah ülkemiz normal günlerine döner.

Yorum Beğen118
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMevlüt:

Bu kişilerin kimlikleri, ne iş yaptıkları ve bağlı oldukları grupları açıklanmak suratıyla teşhir edilsin Polisin ve adliyenin imamoğlu'nun ifadesini yayınlaması suç. Cesaretleri varsa İmamoğlu nun avukatları ifadesini yayınlasın ve böylelikle iddiaları ve verdiği cevapları halk görsün ne mal olduğuna karar versin

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer:

Reis yargımızı Akp'li hırsızlarada çalıştırsan iyi olur.

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Birde yasa dışı gösteriler yazmışsınız. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre yasa dışı değil.

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Şimdi çoğu yarın işe gitmezse sistem dahada çökecek.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

"YASALDIR"....... GÖSTERİLERİN HEPSİ "YASALDIR"........ AKP (İSRAİL HOLDİNG), Anayasa'nın 34. Maddesinin T.C. vatandaşlarına verdiği : “HERKES ÖNCEDEN İZİN ALMADAN SİLAHSIZ VE SALDIRISIZ TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEME HAKKINI" nasıl oluyor da gaspediyor, engelliyor ? .......... AKP'nin (İSRAİL HOLDİNG) bir an önce Türkiye'nin yönetimini bırakması lazım...... "YASADIŞI" olan YILDIRIM DEMİRÖREN'e ait gazete ve televizyonların AYLARCA "Türkiye-İsrail" TİCARETİNİ "ÖRTBAS ETMESİDİR" !!!......

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGenco:

Kendi çıkarlarına sizi alet edenlerin piyonu, maşası, dili, sesi olmayın diyoruz ama ne duyan var ne dinleyen… Heh işte aynen öyle, ne edersen kendine edersin kendi kendine…. Umarım bunu o karanlık odada yüzünü iki elinin arasına alıp enine boyuna iyice düşünüp iyi idrak edersin. Hadi bakalım kolay gelsin ve şimdiden geçmiş olsun…

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBay Che:

haberler com .reisin dediklerine yorumları kapatma varsa suç biz cezasını çekeriz .nerede muhalefetle ilgili aleyhte birşey yayınlıyorsunuz.bırak özgür irademizle iktidara muhalefete cevap verelim

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 26 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title