Yasa Dışı Geçiş Yapan Şahıs Tutuklandı

Artvin'in Borçka ilçesinde Askeri Yasak Bölgeye yasa dışı yollardan giren ve 14 suç kaydı bulunan bir şahıs jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Olay, Borçka ilçesine bağlı Camili bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınır hattında yasa dışı geçiş yapılacağı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri, bölgede devriye görevine çıktı. Devriye sırasında hareketlerinden şüphelenilen bir kişi durdurularak sorguya alındı.

Yapılan incelme sonrası Gürcistan'dan Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yaptığını kabul eden şahsın kimlik kontrolünde, 14 ayrı suç kaydının bulunduğu ve iki farklı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Üst aramasında ise 2,14 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkartıldığı mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. - ARTVİN