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Yasa dışı bahis operasyonunda 55 şüpheli gözaltına alındı, 23 şirkete kayyım atandı

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Yasa dışı bahis operasyonunda 55 şüpheli gözaltına alındı, 23 şirkete kayyım atandı Haber Videosunu İzle
Yasa dışı bahis operasyonunda 55 şüpheli gözaltına alındı, 23 şirkete kayyım atandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi; gözaltı kararı verilen 79 şüpheliden 55'i gözaltına alındı. 23 şirkete kayyım atanırken, toplam şüpheli işlem hacminin yaklaşık 21 milyar 319 milyon lira olduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis sitelerini işlettiği, bu sitelerin altyapı, yazılım ve çağrı merkezi faaliyetlerini yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 79 şüpheliden 55'i yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 23 şirkette arama yapılarak kayyım atanırken, şüphelilerin ve şirketlerin toplam şüpheli işlem hacminin yaklaşık 21 milyar 319 milyon lira olduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerini işlettikleri, söz konusu sitelerin altyapı, yazılım ve çağrı merkezi faaliyetlerini yürüttükleri teknik dinleme ve çalışmalar sonucunda belirlendi.

Şirketler üzerinden yasa dışı bahis ağı kurmuşlar

Soruşturma dosyası kapsamında örgüt faaliyetlerinde bulunan şüphelilerin, kurdukları şirketler aracılığıyla yasal ticari faaliyetlerinin yanı sıra yasa dışı bahis işleriyle de uğraştıkları tespit edildi. Örgüt liderinin kurduğu şirketlerden gelen paraları kendi kişisel hesaplarına aktardığı, şirketlerde çalışan kişiler aracılığıyla kripto varlık borsaları üzerinden yasa dışı bahis sitelerinde çalışanların maaşlarının ödendiği anlaşıldı.

18 ilde eş zamanlı operasyon

Bu kapsamda 27 Ekim 2026 tarihinde Ankara merkezli olmak üzere Adana, Aydın, Batman, Eskişehir, Şanlıurfa, Mersin, Yalova, Kahramanmaraş, İzmir, Sivas, Diyarbakır, Siirt, İstanbul, Antalya, Hatay, Erzurum ve Edirne'nin de aralarında bulunduğu toplam 18 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, haklarında gözaltı kararı bulunan 79 şüpheliden 55'i yakalanarak gözaltına alındı.

23 şirkete kayyım atandı

Soruşturma kapsamında 23 şirkette arama yapılarak kayyım atanırken, adreslerde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin ve şirketlerin toplam şüpheli işlem hacminin yaklaşık 21 milyar 319 milyon lira olduğu tespit edildi.

Öte yandan şüphelilerin kullandığı yasa dışı bahis sitelerine erişim engeli getirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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