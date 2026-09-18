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Yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

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Yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ ve İstanbul’da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Tekirdağ ve İstanbul'da yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütlü suçlarla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetleri üzerinden örgütlü şekilde hareket ettikleri değerlendirilen şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüte üye olmak", "7258 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Tekirdağ ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, 3 günlük gözaltı işlemlerinin ardından Perşembe günü sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

2 milyar 302 milyon liralık işlem hacmi

Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen işlemlerin toplam hacminin 2 milyar 302 milyon 93 bin 506 liraya ulaştığı tespit edildi. Şüphelilerin elde ettikleri değerlendirilen gelirlerin aklanmasına ilişkin iddialar da soruşturma kapsamında inceleniyor.

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

14 internet sitesine erişim engeli

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlenen 14 internet sitesine de erişim engeli getirildi.

12 şüpheli tutuklandı

Adliyedeki işlemlerin ardından 14 şüpheliden 12'si hakkında tutuklama kararı verilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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