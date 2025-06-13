Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 104 Gözaltı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonlarında 104 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapan hesapları hedef aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 il merkezli yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 7 aydır devam eden çalışmalar sonucu İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yasa dışı bahse yönelik operasyon düzenlendi. Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 36 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklamını yapan, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynamaya teşvik eden ve aralarında 1 milyondan fazla takipçili anonim ve fenomen hesap olarak tabir edilen hesapların kullanıcılarının da bulunduğu 104 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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