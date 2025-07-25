Yarışmacı kendisinden ayrılma kararı alan kız arkadaşına sarılıp gözyaşlarına boğuldu

İngiltere'de yayınlanan Love Island programında duygusal anlar yaşandı. Yarışmacılardan Conor Phillips, Shakira Khan'la birlikte yatağa uzanmışken gözyaşlarına boğuldu. Sebebi ise Shakira'nın ilişkilerini bitirme kararıydı.

23 yaşındaki profesyonel ragbi oyuncusu Conor, 26 yaşındaki Shakira'nın bir gün önce "Sadece arkadaş kalalım" demesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Shakira, Conor'a artık romantik bir ilişki istemediğini, sadece arkadaş kalmak istediğini söyledi. Bu karar Conor'u çok etkiledi.

Bahçede yapılan duygusal sohbetlerin ardından, gece birlikte uzanırken Conor duygularını tutamadı.

Conor: "Bu benim için garip bir durum. Hayatımda senin gibi biri hiç olmadı," dedi.

Shakira ise, "Seni kaybetmekten çok korkuyorum," yanıtını verdi.

Shakira, Conor'u yeniden konuşmak için yanına çağırdı: "Seni tamamen kaybedeceğimi düşündüm."

Conor ise, "Sen hâlâ buradaki en iyi arkadaşımsın," diyerek cevap verdi.

Ancak Conor için yeni bir gelişme daha oldu. Adada sürpriz şekilde geri dönen Megan, onunla randevuya çıkmak istedi. Conor, Megan'dan gelen bu teklifi kabul etti. Megan, Conor'la ilişkisini yeniden başlatmak istiyor.

Bu sırada bir başka ilişki de sarsıldı: Harry Cooksley ve Helena Ford. Yeni ilişki başlamışken, Shakira yüzünden büyük bir kavga yaşadılar. Tartışmanın ardından ikili ayrılma kararı aldı.

Daha önce Harry, Shakira ile beraberdir ancak Helena'nın çabalarıyla tekrar ona dönmüştü. Salı günü ilişkilerini resmileştirdiler. Ancak Harry'nin, villa dışına çıktıktan sonra Shakira'yla görüşmek istemesi Helena'yı çileden çıkardı.

Harry, Shakira'ya: "Seninle konuşmak hoşuma gidiyor… Uzun süredir konuşmuyoruz," dedi.

Ve ardından ekledi: "Bence dışarıda görüşmemiz çok iyi olur."

Bu konuşmayı tesadüfen gören Conor, hemen Helena'ya söyledi. Helena ise çok sinirlendi: "Shakira'nın, Harry'yle ilişkimizi resmileştirdiğimizi duyunca sinirlenmediğini mi sanıyorsun?"

Harry, yarışma boyunca birçok kadınla yakınlaşmasıyla dikkat çekti. Eski sevgilisi Emma'nın gelişi, Shakira ile yaşadıkları ve Helena ile olan dalgalı ilişkisi, izleyenleri şaşkına çevirdi.