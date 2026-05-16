Yarış atı taşıyan aracın içinde 27 kilo esrar yakalandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda yarış atı taşıyan aracın içinde valize konulmuş şekilde taşınan 27 kilogram esrar yakalandı.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, gece saatlerinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yarış atı taşıyan bir araçta esrar taşındığı tespit edildi. Emniyet ekipleri tarafından, hareket halinde olan yarış atı taşıyan araç durduruldu. Araçta yapılan aramalar sonucunda, bir valiz içinde 27 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. - ANKARA

