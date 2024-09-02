Yargıtay Cumhuriyet Savcısı İşçimen'e yönelik saldırıda 2 tutuklama
Kadıköy'de Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından otopark çıkışında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yumruklu saldırıda bulunan iki şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kadıköy'de, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e saldıran iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MAÇ ÇIKIŞI YARGITAY SAVCISINA SALDIRI
Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparkın çıkışında iki şüpheliyle tartışan İşçimen'in saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'in Feneryolu Mahallesi'ndeki otoparkın çıkışı sırasında saldırıya uğramasına yönelik yapılan çalışmada, aracın plaka bilgisinden zanlıların E.G. ve T.T.İ. olduğu tespit edildi.
İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği belirlenen firari şüpheli E.G, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin tamamlanması sonrası sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen T.T.İ. yakalandı. Şahıs önce sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli T.T.İ, toplanan yeni deliller doğrultusunda tekrar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.