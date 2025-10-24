Haberler

Yardım sergisinde yedikleri yemekten zehirlendiği ileri sürülen lise öğrencileri hastanelik oldu

Ankara'da bir lisede, yardım sergisinde yedikleri yemekten dolayı zehirlendikleri ileri sürülen 15 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Elmadağ ilçesinde yer alan Şehit Sertaç Uzun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddialara göre, okulda düzenlenen yardım sergisindeki yemeklerden yiyen öğrencilerden 15'i bir süre sonra rahatsızlandı. Okul yönetiminin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine öğrenciler ambulansla Elmadağ Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
