Yaralı Leyleğe Polis Ekiplerinden Şefkat Eli

Yaralı Leyleğe Polis Ekiplerinden Şefkat Eli
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, yol denetimi sırasında yaralı leyleği fark eden polis ekipleri, hayvanın tedavisi için veterinere götürdü.

Yaralı leyleğe polisten şefkat eli

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde polis ekipleri, yol denetimi sırasında fark ettikleri yaralı leyleği tedavisi için veterinere götürdü.

Ereğli yolu Meke mevkisinde yol kenarında arazide hareket edemeyen leyleği gören Karapınar Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, vakit kaybetmeden harekete geçti. Polis memurları, yaralı leyleği polis aracına alarak en yakın veteriner hekime götürdü.

Yaralı leyleğe müdahale eden Veteriner Hekim Abdurrahman Erol, leyleğin ayağında travmaya bağlı olarak bir sorun olduğunu belirterek, tam teşekküllü bir hastaneye ya da fakülteye sevkini sağlayacaklarını belirtti. Yaralı leyleğin tedavisi için Doğa Koruma ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAHRİ MİTHAT KORKUSUZ - 3.Sayfa
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