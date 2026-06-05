Yanlış park itfaiyenin erken müdahalesini engelledi

Aydın'ın Efeler ilçesinde araç yangını ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin erken müdahalesini yanlış park edilen araçlar engel olurken, park halindeyken dumanların yükseldiği aracın ise yanmadığı ve hararet yaptığı öğrenildi.

Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi 1903 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki mahalle sakinleri İ.Ç.'ye ait park halindeki 09 AKT 416 plakalı aracın kaputundan dumanların yükseldiğini fark etti. Araçta yangın çıktığını düşünen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ve duman tüten araca ulaşmak isteyen itfaiye ekiplerine ise yanlış parklar engel oldu. İtfaiye aracı sokaktan geçemezken, ekipler yaya olarak araca müdahaleye gitti. Yanlış park edilen aracın sahibine ulaşılamayınca itfaiye aracı başka bir sokaktan dönüp gelmeyi denedi. Ancak o esnada diğer sokaktaki yanlış park edilen de aracın geçişini engelledi. Aracın sahibinin gelmesiyle yol açılırken, itfaiye aracı da olay yerine ulaşabildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan incelemede aracın hararet yaptığı belirlenirken, mahalle sakinleri de derin bir nefes aldı.

İlk başta yoğun dumanların olduğunu ifade eden mahalle sakinlerinden Hüseyin Acar, "Çok büyük duman çıkıyordu. Ben balkonda duruyorken, arabadan duman geliyordu. Başkası da burada görmüş bağırdı. Ben koştum geldim. Arkadaki de benim arabam. Alevler çıksaydı, aracın camı kırıp kaputu açıp, yangın söndürme tüpleri ile müdahale edip, arabaya büyük bir zarar gelmemesi için koştum geldim. Yağ sızıntısı olduğunu anladım. Baktım altına kartelden yağ akmış. Araç hararet yapmış" dedi.

Yanlış park etme sebebiyle ekiplerin zorluk çektiğini gören vatandaşlar da "Allah'tan büyük bir olay değil ama gerçekten yangın olsa demek ki ekipler ulaşana kadar sıkıntı yaşanacak. Sürücülerin dikkatli olması gerekiyor" diyerek duyarsız sürücülere tepki gösterdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı