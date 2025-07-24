Yangında şehit olan işçinin görüntüleri yürekleri dağladı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale ettiği sırada hayatını kaybeden orman işçisi Eyüp Dereli'in sahadaki görüntüleri yürekleri sızlattı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesi'nde üç gün önce başlayan orman yangınına müdahale ettiği sırada alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden orman işçisi Eyüp Dereli'nin ormanda çalışma yaparken görüntüleri ortaya çıktı. Görenlerin yürekleri sızlarken şehit olan Eyüp Dereli'nin cenazesinin ikindi namazını müteakip Reşadiye Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi. - ESKİŞEHİR