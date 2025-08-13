Yangına müdahaleye giden arazöz devrildi: Orman işçisi şehit oldu, 5 yaralı

Yangına müdahaleye giden arazöz devrildi: Orman işçisi şehit oldu, 5 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde göreve giden arazözün devrildiği kazada, bir orman işçisi şehit oldu.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde göreve giden arazözün devrildiği kazada, bir orman işçisi şehit oldu.

Kaza, Hasanbeyli ilçesi Karayiğit köyünde meydana geldi. Düziçi Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, Karayiğit'teki orman yangınına müdahale için giderken virajı alamayarak devrildi. Kazada arazöz içerisindeki 5 personel yaralandı. Edinilen bilgiye göre, arazözdeki işçi Adem Nazım Demirel (20) şehit oldu. Yaralanan 5 kişi ise Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Özlem Çerçioğlu'nun 3 yıl önceki konuşması gündem oldu

AK Parti rozetini takmaya hazırlanırken eski sözleri gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.