Yangına müdahaleye giden arazöz devrildi: Orman işçisi şehit oldu, 5 yaralı

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde göreve giden arazözün devrildiği kazada, bir orman işçisi şehit oldu.

Kaza, Hasanbeyli ilçesi Karayiğit köyünde meydana geldi. Düziçi Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, Karayiğit'teki orman yangınına müdahale için giderken virajı alamayarak devrildi. Kazada arazöz içerisindeki 5 personel yaralandı. Edinilen bilgiye göre, arazözdeki işçi Adem Nazım Demirel (20) şehit oldu. Yaralanan 5 kişi ise Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. - OSMANİYE