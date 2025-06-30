Yangına Müdahale Eden Ekip, Yolda Sürücü Engeline Takıldı

Yangına Müdahale Eden Ekip, Yolda Sürücü Engeline Takıldı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki orman yangınına müdahale eden arama kurtarma ekibi, D-650 kara yolunda bir sürücünün yol vermemesi nedeniyle zorluklar yaşadı. Sirenlere rağmen otomobili ile yolunu kapatan sürücü, ekip aracına tehlikeli bir şekilde yanaştı ve yangın mücadelesine gecikme oldu.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için yola çıkan arama kurtarma ekibi, D-650 kara yolunda akıl almaz bir engelle karşılaştı. Siren ve uyarı seslerine rağmen sol şeridi kapatan otomobil sürücüsü, dakikalarca yol vermedi. Daha da kötüsü, ekip aracına neredeyse tampon yaparak tehlikeli şekilde yanaştı. O anlar araç saniye saniye kaydedildi.

Sakarya'da faaliyet gösteren bir arama kurtarma ekibine bağlı personeller Taraklı ilçesinde çıkan yangın bölgesine gitmek için Sakarya-Bilecik D-650 kara yoluna çıktı. Bölgedeki yangına hızla ulaşmak için siren ve ikaz lambalarını kullanarak seyir halindeki aracın önüne geçen bir otomobil sürücüsü, tüm sesli ve görsel uyarılara rağmen ekip aracına yol vermedi. Olay anında ekiplerin zamanla yarıştığı yangın müdahalesine gecikme yaşatarak tepki çeken sürücü, bu da yetmezmiş gibi arama kurtarma aracının tamponuna sıfıra kadar yanaştı. Yangının hızla yayıldığı kritik dakikalarda yaşanan bu gecikme, hem ekiplerin zamanla yarıştığı mücadeleyi zorlaştırdı hem de hayati risk oluşturdu. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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