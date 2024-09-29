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Banyoda Yangına Yakalanan Vatandaş ve Köpekleri Dumandan Etkilendi

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, elektrik panosundan çıkan yangın banyoda yakalanan bir kişi ve köpeklerini dumandan etkiledi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek, sağlığı tehlikeye giren vatandaşa ve köpeklere müdahalede bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangına banyoda yakalandı

Elektrik panosundan çıkan yangında bir kişi ile köpekleri dumandan etkilendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangına banyoda yakalanan vatandaş ile köpekleri dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, 21.30 sıralarında Mustafa Paşa mahallesi Şehit Ömür Ergül caddesi üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Elektrik panosundan başlayan yangın sebebiyle evi dumanlar sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında banyoda olduğu öğrenilen bir kişi ve köpekleri dumandan etkilendi. Maske takılarak evden çıkartılan vatandaşa olay yerindeki sağlık ekipleri müdahale etti. Köpekler de itfaiye ekipleri tarafından evden kurtarıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Banyoda Yangına Yakalanan Vatandaş ve Köpekleri Dumandan Etkilendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÇAĞRI GÖKDEMİR - 3.Sayfa

Hayvan Hakları Kocaeli 3-sayfa Gebze Kaza

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