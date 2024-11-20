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Yangın Korkusu: Yaşlı Kadın Can Havliyle Kurtuldu

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Antalya'da bir evde çıkan yangında, yalnız olan 72 yaşındaki Ayla T. can havliyle dışarı çıkarak kurtuldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, ev kullanılamaz hale geldi.

Evi yanan yaşlı kadın can havliyle kendini dışarı attı

ANTALYA - Antalya'da bir evde çıkan yangında, evde yalnız olan yaşlı kadın can havliyle dışarı çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Asmalı Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın 1'inci katında, saat 22.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında yalnız olan ev sahibi 72 yaşındaki Ayla T., can havliyle kendini dışarı attı. Büyük panik yaşayan yaşlı kadını çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, binanın dış cephesi ve salonunda maddi hasara yol açarken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangın Korkusu: Yaşlı Kadın Can Havliyle Kurtuldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FIRAT DEMİR - 3.Sayfa
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