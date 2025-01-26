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Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı

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Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından yetki tartışmaları devam ediyor. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli'nin de katıldığı tartışmada Köstereli, "İl Özel İdaresi'nin denetim gibi bir görevi yok. Burası turizm belgeli bir işletme. Yönetmelikte bu tür yerlerin denetiminin kimde olduğu belli" ifadelerini kullandı.

Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel'inde çıkan ve 78 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin yetki tartışması devam ediyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yetki ve denetimin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğu belirten açıklamalar yaparken; Bakanlık ise Bolu Belediyesi'ni ve İl Özel İdaresi'ni işaret etmişti.

İL ÖZEL İDARE'DEN AÇIKLAMA

Yetki tartışmasına Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli de katıldı.Köstereli, NOW Haber'den Alican Uludağ'ın sorusu üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un facianın yaşandığı otelin denetim yetkisine ilişkin "Ruhsat ve iskan yetkisi İl Özel İdare'de. Alanın genelinden de İl Özel İdare yetkili, Turizm Bakanlığı yetkili değil. İş yeri açma çalışma ruhsatının yenilenmiş olması, benim için itfaiye raporunun da yenilenmiş olduğu diğer raporların yenilenmiş olması anlamına geliyor" ifadelerine yanıt verdi.

"YÖNETMELİKTE HER ŞEY VAR"

Köstereli açıklamasında"Burası turizm belgeli bir işletme. Yönetmelikte bu tür yerlerin denetiminin kimde olduğu belli" dedi. Köstereli"İl Özel İdaresi'nin denetim gibi bir görevi yok. Burası turizm belgeli bir işletme. Yönetmelikte bu tür yerlerin denetiminin kimde olduğu belli. Yönetmelikte her şey var. 2015'teki o ruhsat yalnızca otelin adres değişikliğiyle ilgili bir güncellemeydi. Adres değişikliği nedeniyle bir belge istenmez. Yalnızca belge üzerindeki adres değiştirilir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

78 kişinin ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada 11 kişi tutuklanmış, yangın faciasına ihmali olanların tespitine yönelik çalışmalara da hız verilmişti.

Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıUlas Toplar:

tamam. Artık suçu birbirinizin üstüne atıp durmayın. Ruhsatı da belgeyi de ben verdim tamam.

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Haber YorumlarıSamet Akın:

Burası Türizm bölgesi yetkinin kimde olduğu belli eeee. Kim . Dilin dönmüyor mu ? Diyemiyormusun yetkili Tutizm Bakanlığı diye. Değerin maaşın kadar belli ,

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Haber YorumlarıAdanalı Haşmet :

Topunuz istifa edin düşün artık milletin yakasından.

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Haber YorumlarıSer_hat:

Birbirini yemekten çare olamıyorlar insanlara....

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Haber YorumlarıFuat Marik:

Bolu belediye başkanı itfaiye müdürü ve yardımcısı ve turizm bakanı ama veya fakat yok hepiniz suçlusunuz istifa edin

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Biz halifeligi temsil ediyoruz...emine erdogan....bir dere kenarinda bir koyun kaybolsa sorumlusu benim hz ömer.baska lafim yok.Rabbim bu lut kaviminden kurtar artik vatanimizi.

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Haber YorumlarıMGk:

Bolu Belediyesi en büyük suçludur bunu yeni mezun mühendis bile bilir

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Haber YorumlarıKemal Ortac:

Bu işin sonu polis jandarmada kalacak gibi.

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Haber YorumlarıFerhad Topbaş:

ruhsatı kim veriyorsa o denetler ruhsat verip denetim yetkisi bende değildi demek en basit görevi ihmaldir bu tür turizm Bakanlığı ruhsatı alan işletmeler yeri geldi mi bizi belediye kolluk veya diğer denetim birimleri denetleyemez burayı sadece bakanlık denetler demeyi biliyor ruhsat turizm bakanlığından özellikle alınıyor ki denetleme olmasın kendileri bağımsız firmaya kendini denetletiyormuş para alan bir özel bir firma sizce ne kadar denetim yapıp eksikleri ortaya çıkarır sistem değişmeli bakanlık denetimini yapamadığı en basit yangın sistemini bile belediye denetleyecekti diyip topu üstünden attığı bir sistemde ne denetlemesi ne eksik belirlenir hiç bir şey bu tür işletmeler belediye sağlık kurumları ilçe tarım ve kaymakamlık veya valiliklerin kuracağı ve birden çok heyetten oluşan bir oluşum tarafından yerinde denetlenmeli il özel idare mücavir alan dışında kalan yere ruhsat veriyor bir kere denetim bir kere kontrol yapmıyor yetki var sorumluluk yok anlayışı ile olmaz bu işler iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliği sil baştan değiştirilmeli yoksa biz daha çok böyle acı yaşarız

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Haber Yorumlarıisa yatar:

Hala istifa etmiyor

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