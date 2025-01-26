Yangın faciası sonrası başlayan yetki tartışmasına İl Özel İdare'de katıldı

Bolu'da bulunan Grand Kartal Otel'inde çıkan ve 78 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin yetki tartışması devam ediyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yetki ve denetimin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda olduğu belirten açıklamalar yaparken; Bakanlık ise Bolu Belediyesi'ni ve İl Özel İdaresi'ni işaret etmişti.

İL ÖZEL İDARE'DEN AÇIKLAMA

Yetki tartışmasına Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli de katıldı.Köstereli, NOW Haber'den Alican Uludağ'ın sorusu üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un facianın yaşandığı otelin denetim yetkisine ilişkin "Ruhsat ve iskan yetkisi İl Özel İdare'de. Alanın genelinden de İl Özel İdare yetkili, Turizm Bakanlığı yetkili değil. İş yeri açma çalışma ruhsatının yenilenmiş olması, benim için itfaiye raporunun da yenilenmiş olduğu diğer raporların yenilenmiş olması anlamına geliyor" ifadelerine yanıt verdi.

"YÖNETMELİKTE HER ŞEY VAR"

Köstereli açıklamasında"Burası turizm belgeli bir işletme. Yönetmelikte bu tür yerlerin denetiminin kimde olduğu belli" dedi. Köstereli"İl Özel İdaresi'nin denetim gibi bir görevi yok. Burası turizm belgeli bir işletme. Yönetmelikte bu tür yerlerin denetiminin kimde olduğu belli. Yönetmelikte her şey var. 2015'teki o ruhsat yalnızca otelin adres değişikliğiyle ilgili bir güncellemeydi. Adres değişikliği nedeniyle bir belge istenmez. Yalnızca belge üzerindeki adres değiştirilir" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

78 kişinin ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada 11 kişi tutuklanmış, yangın faciasına ihmali olanların tespitine yönelik çalışmalara da hız verilmişti.