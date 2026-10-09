Haberler

Yandex'in Kaluga veri merkezinde modüller 2'nci İHA saldırısıyla devre dışı kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yandex, Rusya'nın Kaluga bölgesindeki veri merkezinde bazı modüllerin İHA saldırısı sonucu tamamen devre dışı kaldığını duyurdu. Şirket, bunun iki günde 2'nci saldırı olduğunu, bazı hizmetlerde aksamalar yaşanabileceğini ve saldırıda can kaybı olmadığını açıkladı.

Rus teknoloji ve yapay zeka şirketi Yandex, Rusya'nın Kaluga bölgesindeki veri merkezinde bulunan bazı modüllerin insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu tamamen devre dışı kaldığını duyurdu. Bu, Yandex'e yönelik iki günde 2'nci saldırı oldu.

Rus teknoloji ve yapay zeka şirketi Yandex tarafından yapılan açıklamada, Kaluga bölgesindeki veri merkezinin İHA saldırısına uğradığı ifade edildi. Saldırı sonucu merkezde birkaç modülün tamamen devre dışı kaldığı belirtildi. Şirketin bazı hizmetlerinde aksamalar yaşanabileceği, hasarın boyutunun değerlendirildiği kaydedildi. Saldırıda can kaybı olmadığı, personel güvenliğinin en büyük öncelik olduğunu vurgulandı.

Yandex'e iki gün içinde 2'nci saldırı

Yandex dün Ryazan bölgesinde bulunan Sasovo'daki Yandex veri merkezinde insansız hava aracı saldırısı sonucu yangın çıktığını, altyapıda hasar meydana geldiğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Ahbap soruşturmasında tutuklanan Ece Güner tahliye edildi

Siyaseti bırakmıştı! İmamoğlu'nun eski danışmanına tahliye

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Toprağı kazarken 9 kiloluk altın buldu! Servete satıldı

Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı
Ukrayna'da kan donduran görüntü! 74 yaşındaki kadını yere savurdu

Bunu yapan insan olamaz!
Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınların korku dolu anları

Bir anda karşılarına dikildi! Kamp yapan kadınlara büyük şok

Icardi ile Wanda Nara resmen boşandı! Mahkemeden şok karar

En sonunda muradına erdi!
TikTok'ta skandal yayın! Herkes emniyeti etiketliyor

TikTok'ta mide bulandıran yayın! İzleyen herkes emniyeti etiketliyor
Video çekerken telefonu denize düştü! Kaydettiği görüntüler şaşırttı

Teknede video çekerken olanlar oldu
İstanbul'da çöken bina enkazındaki son kişi de çıkarıldı! Ölü sayısı 5'e yükseldi

İstanbul'da çöken binada korkulan oldu