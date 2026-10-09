Yandex'in Kaluga veri merkezinde modüller 2'nci İHA saldırısıyla devre dışı kaldı

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Rus teknoloji ve yapay zeka şirketi Yandex, Rusya'nın Kaluga bölgesindeki veri merkezinde bulunan bazı modüllerin insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu tamamen devre dışı kaldığını duyurdu. Bu, Yandex'e yönelik iki günde 2'nci saldırı oldu.

Rus teknoloji ve yapay zeka şirketi Yandex tarafından yapılan açıklamada, Kaluga bölgesindeki veri merkezinin İHA saldırısına uğradığı ifade edildi. Saldırı sonucu merkezde birkaç modülün tamamen devre dışı kaldığı belirtildi. Şirketin bazı hizmetlerinde aksamalar yaşanabileceği, hasarın boyutunun değerlendirildiği kaydedildi. Saldırıda can kaybı olmadığı, personel güvenliğinin en büyük öncelik olduğunu vurgulandı.

Yandex'e iki gün içinde 2'nci saldırı

Yandex dün Ryazan bölgesinde bulunan Sasovo'daki Yandex veri merkezinde insansız hava aracı saldırısı sonucu yangın çıktığını, altyapıda hasar meydana geldiğini açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı