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Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

3. Sayfa Haberleri

Yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde otomobilde çıkan yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde otomobilde çıkan yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kesecik Mahallesinde Kesecik köprüsü yakınında C.A.'nın sahibi olduğu 97 model 07 LHP 02 plakalı araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek araçta çıkan yangını söndürdü.

Şans eseri yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çamlıyayla Kesecik Tragger Mersin 3. Sayfa Haberler

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