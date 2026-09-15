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Yanan otobüste hayatını kaybeden Vahide Geçen’in cenazesi ailesine teslim edildi

Yanan otobüste hayatını kaybeden Vahide Geçen’in cenazesi ailesine teslim edildi
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Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Işıklar gişelerinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 54 yaşındaki Vahide Geçen’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan DNA ve otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Işıklar gişelerinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 54 yaşındaki Vahide Geçen'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan DNA ve otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Işıklar gişeler mevkiinde seyir halindeki otobüsü gişelere yaklaşırken kontrolden çıkarak bariyerlere çapıp yanmaya başlamıştı. Kazada yanarak hayatını kaybettiği belirlenen Vahide Geçen'in (54) cansız bedeni, kimliğinin belirlenmesi ve DNA işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DNA işlemleri tamamlandı

Adli Tıp Kurumu'nda yürütülen otopsi ve DNA incelemelerinin tamamlanmasının ardından Geçen'in cenazesi aile yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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