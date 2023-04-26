Üye Girişi
Haberi Paylaş

Park halindeki İETT otobüsü cayır cayır yandı! Geriye demir yığını kaldı

3. Sayfa Haberleri

Kartal'da park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüs itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangın, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Uğur Mumcu İETT peron amirliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Mumcu İETT peron amirliğinde park halinde bulunan otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

BÜYÜK BİR FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken otobüsün yolcu taşımadığı bir anda yangının çıkması faciayı önledi. Çıkan yangında İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi. Olayı gören Atakan Kahraman, "Geldiğimizde yangın devam ediyordu, itfaiyenin çalışmaları da devam ediyordu. Ambulans var burada ama yaralı veya can kaybı belli değil" dedi.

Yanan İETT otobüsü hurda yığınına döndü

"OTOBÜS İÇERİ GİRDİ VE DUMAN ÇIKTI"

Olaya tanık olan başka bir vatandaş, "Otobüs kapıdan içeri girdi, kimse yalan konuşmasın. Otobüs içeriye girdi ve duman çıktı. Kaç tane otobüs var içeride. Yangın tüpleri ile söndüremediler. Bizim paralarımız ile ödeniyor" şeklinde konuştu.

Yanan İETT otobüsü hurda yığınına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik - 3. Sayfa

İtfaiye İETT 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title