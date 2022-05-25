Yanan çöp kamyonunun lastiği patladı, itfaiyeci ölümden döndü - Haberler

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Yanan çöp kamyonunun lastiği patladı, itfaiyeci ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mısır'ın İskenderiye kentinde yanan çöp kamyonuna müdahale eden itfaiyeci, kamyonun lastiğinin patlayarak üzerine fırlaması sonucu yaralandı.

Mısır'ın İskenderiye kentinde yanan çöp kamyonuna müdahale eden itfaiyeci, kamyonun lastiğinin patlayarak üzerine fırlaması sonucu yaralandı.

Mısır'ın İskenderiye kentinde bir çöp kamyonunda yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan kamyona müdahale için bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ettiği sırada tahlisiz bir kaza yaşandı. Yanan çöp kamyonuna müdahale eden bir itfaiyeci, kamyonun lastiğinin patlayarak üzerine fırlaması sonucu yaralandı.

Olay anı ise çevrede bulunan kişiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

(Muhammed Rabah/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskenderiye, İtfaiye, Yangın, Mısır, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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