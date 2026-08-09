Afyonkarahisar'da Otomobil Alev Aldı, 3 Kişi Son Anda Kurtuldu

Afyonkarahisar'da seyir halindeyken motoru alev alan otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçta bulunan 3 kişi son anda kurtuldu.

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Yapraklı Barajı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından seyir halindeyken bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak, iki kişiyle birlikte otomobilden inip itfaiyeyi aradı. Bu sırada motor kısmından yükselen alevler tüm aracı sardı. Otomobil, yaklaşık yarım saat içerisinde alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralanan olmayan olayda otomobil hurdaya döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı