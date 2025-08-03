Aksaray'da "Yan baktın" dehşeti: 6 kişi tarafından öldüresiye dövüldü

Aksaray'da 'Yan baktın' dehşeti: 6 kişi tarafından öldüresiye dövüldü
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Aksaray'da küfür ve hakaretlerine maruz kaldığı 6 kişiyi uyaran bir şahıs, 'yan baktığı' iddiasıyla feci şekilde darp edildi. Olayın ardından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bir bir yakalanarak gözaltına alınan saldırganlar ise sevk edildikleri savcılıkça serbest bırakıldı.

Aksaray'da Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda esnaflık yapan Mustafa D., gece yarısı dükkanını kapatıp yaya olarak Atatürk Bulvarı'ndan geçtiği esnada 6 kişinin küfür ve hakaretlerine maruz kaldı.

6 KİŞİ TARAFINDAN FECİ ŞEKİLDE DARP EDİLDİ

Kendilerini uyaran Mustafa D.'nin üzerine yürüyen 6 kişi, "Yan baktın" diyerek adamı feci şekilde darp etti. 6 şahsın arasında kalan adam kendini savunmaya çalışsa da tekme ve yumrukların hedefi olmaktan kurtulamadı. 6 şüpheli daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, yaralanan Mustafa D. ise yere yığıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kavga seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilere yönelik araştırma yaparken, sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansa alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Mustafa D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Öte yandan kaçan şahısların kimliklerini tespit eden polis, şüphelileri bir bir yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen saldırganlar savcılıkça serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFOX MOLDER:

finali belli yaz dizisi gibi yakalanıp serbest kaldılar hep serbest kalıyorlar zaten

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Haber Yorumlarıerdckm6262:

serbest kalmışlar yarın da başka birini döverler…

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