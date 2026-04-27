'Yan bakma' kavgasında 1 kişi öldü, 1 şahıs yaralandı

Eskişehir'de iki grup arasında 'yan bakma' meselesinden çıkan kavgada, göğsünden bıçaklanan 25 yaşındaki genç hayatını 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, dün gece Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Eti caddesi bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki taraf arasında yan bakma konusundan tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bacağından ve göğsünden bıçaklanan 25 yaşındaki Mehmet Can Deneklisoy olay yerinde hayatını kaybetti. Göğsünden hafif şekilde yarlanan M.B.(26) ise olay yerinden kaçarak yine aynı mahallede Özbek Sokakta bir aparta sığındı.

Vatandaşların boş arazide hareketsiz yatan Mehmet Can Deneklisoy'u görmesinin akabinde durum polise ihbar edildi. Yapılan incelemenin ardından genç adama ait cenaze otopsisi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı M.B. ise sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çalışmasını derinleştiren ekipler, E.T. (25), Y.C.T.(23) ve A.A.Y.(23) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Polisin incelemesi sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
