Yamaç Paraşütü Pilotundan Havadan Trafik Kazası Görüntüleri

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Hasan Karateke, uçuş sırasında gökyüzünden bir trafik kazasını kaydetti. İniş esnasında 60 metre yükseklikte Dinek Kavşağı'nda iki aracın çarpışma anları aksiyon kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotu dün öğle saatlerinde müşterisiyle birlikte gerçekleştirdiği uçuş sırasında havadan trafik kazasını görüntüledi. Kaza görüntüleri pilotun paraşüt pilotunun kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Alanya'nın Dinek Kavşağı meydana geldi. Alanya'da paraşüt pilotu Hasan Karateke uçuş esnasında aksiyon kamerasıyla gökyüzünden Alanya manzarasını kayda alıyordu. İnişe geçmek için alçaldığı anlarda yaklaşık 60 metre yüksekteyken, Dinek Kavşağı'nda iki aracın çarpıştığı anlar kameraya yansıdı. Fren ve çarpma seslerinin yamaç paraşütü aksiyon kamerasına kadar ulaştığı görüntülerde, araçlardan birinin kontrolsüz şekilde kavşaktan karşı yöne giderken diğer araçla çarpıştığı görüldü.

Görüntüden sonra kimin haklı olduğu anlaşılır

Uçuş esnasında Alanya semalarında kazayı görüntüleyen Hasan Karateke, "Bizim her gün rutin bir şekilde uçuşta yaptığımız kamera görüntüleri var. Kamera kayıttayken aşağıdan bir baktık fren sesi geldi. İki araç birbirine vurdu. Bizimde dikkatimizi çekti. İnişten sonra kazaya karışanlara görüntüleri götürmeyi planlamıştım. Müşterim yoğun olduğundan götüremedim. Bu görüntüleri görerek kimin hatalı olduğu anlaşılır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
