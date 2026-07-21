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Yalvaç'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Yalvaç'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Körküler köyü Koç Ağılı mevkiindeki meydana geldi. Afyon'dan Yalvaç yönüne seyreden Y.A. idaresindeki 34 MGF 720 plakalı arazi aracı, virajda karşı yönden gelen A.Ş. idaresindeki 03 F 2048 idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerden A.Ş. ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kullanılamaz hale gelen her iki araç da yediemin otoparkına çekilirken yol Isparta İl Özel İdaresi Körküler köyü su tankeri ile temizlendi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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