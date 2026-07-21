Isparta'da jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda ikametin oda bölümleri ile bahçesinde 3 adet kazı çukuru tespit edildi olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ile tarihi ve kültürel zenginliklerin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yalvaç İlçesinde 1 şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda ikametin oda bölümleri ile bahçesinde 3 adet kazı çukuru tespit edilerek olayda kullanılan 3 adet kazma, 3 adet kürek, 1 adet manivela, 1 adet keser ve 2 adet kova ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı