Haberler

Isparta'da jandarmadan kaçak kazı operasyonu

Isparta'da jandarmadan kaçak kazı operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda bir ikamet ve bahçesinde 3 adet kazı çukuru tespit edildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda ikametin oda bölümleri ile bahçesinde 3 adet kazı çukuru tespit edildi olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ile tarihi ve kültürel zenginliklerin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yalvaç İlçesinde 1 şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda ikametin oda bölümleri ile bahçesinde 3 adet kazı çukuru tespit edilerek olayda kullanılan 3 adet kazma, 3 adet kürek, 1 adet manivela, 1 adet keser ve 2 adet kova ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade

Gülistan hamile miydi? Yeni tanıktan davanın seyrini değiştirecek ifade
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sunucu Melike Çelik, havuz başından bikinili video paylaştı

Melike, havuz başından bikinili video paylaştı
Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu

Rekor zam! En düşük maaş 153 bin oldu
Başörtülü kadın, içtiği şeyin alkol olduğunu anlayınca şoke oldu

Başörtülü kadın, içtiği şeyin alkol olduğunu anlayınca bakın ne yaptı
Komşu kavgası can aldı: Tartışma nedeni ceviz kabuğu doldurmaz

Komşu kavgası can aldı: Tartışma nedeni ceviz kabuğu doldurmaz
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti
Fatma Soydaş'ın başı büyük dertte

Başı büyük dertte
Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?

Erdoğan'ın yardımcısına soruldu: Milyonların beklediği zam geliyor mu?