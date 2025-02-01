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Yalvaç'ta Aranan Suçlu 38 Yıl Hapis Cezasıyla Yakalandı

Yalvaç'ta Aranan Suçlu 38 Yıl Hapis Cezasıyla Yakalandı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, 12 farklı dosyada toplamda 38 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan R.U. adlı şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 12 farklı dosyadan 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, hakkında 12 farklı dosyadan "Başkalarına Ait Banka Hesaplarıyla İlişkilendirilerek Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma" suçundan 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.U., Yalvaç ilçesinde saklandığı adreste tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme süreci tamamlanan R.U., Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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