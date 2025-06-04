Yalova Merkezli Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

Yalova Merkezli Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı
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Yalova'da düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı. Sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle sahte uygulamalarla dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik 5 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yalova merkezli 5 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama

YALOVA - Yalova merkezli 5 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurlarla sosyal medya platformları üzerinden iletişime geçerek yüksek kazançlı yatırım vaadiyle sahte uygulamalar üzerinden dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Tespit edilen 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara, Sakarya, Mersin ve Afyon illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan F.M.K., B.Ç., Ü.K., A.A., T.A. ve C.Ö. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - 3.Sayfa
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