Yalova merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 22 tutuklama

Yalova merkezli İstanbul, Bursa ve Erzurum'da eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 92 şüpheli yakalandı, 22'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap, silah ve hassas terazi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz mart ayında başlatılan projeli çalışma çerçevesinde operasyon düğmesine basıldı. Yalova merkezli İstanbul, Bursa ve Erzurum illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Projeli çalışmanın başlangıcından operasyon sonucuna kadar 92 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 46 zanlı "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan, 46 şahsa ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak veya Bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 22'si tutuklanırken 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gerçekleştirilen operasyonlar süresince toplam 13 bin 930 adet uyuşturucu hap, 209,29 gram çeşitli türlerde uyuşturucu madde, 2 adet tüfek, 3 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 44 adet fişek ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
