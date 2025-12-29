Haberler

Yaralı şahsı DEAŞ'lı zannettiler, ortalık karıştı

Yaralı şahsı DEAŞ'lı zannettiler, ortalık karıştı Haber Videosunu İzle
Yaralı şahsı DEAŞ'lı zannettiler, ortalık karıştı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da vatandaşlar, 3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunun ardından hastane bahçesinde destek için toplandı. Polisin getirdiği bir yaralı şahsı DEAŞ'lı zanneden vatandaşlar güçlükle sakinleştirildi.

  • Yalova'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 polis şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı.
  • Operasyonda 6 terörist ölü ele geçirildi ve 5 şüpheli gözaltına alındı.
  • Operasyon sırasında evde bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi.

Yalova'da 3 kahraman polisin şehit olduğu 8 polis ve bir bekçinin yaralandığı DEAŞ operasyonunun ardından yaralı polislere destek vermek için hastane bahçesinde toplanan vatandaşlar, polisin getirdiği bir yaralı şahsı DEAŞ'lı zannedip tepki gösterdi.

Vatandaşların tepkileri arasında yaralı kişiyi güçlükle hastaneye sokan ekipler hastane kapılarını kapamak zorunda kaldı. Öfkeli kalabalık terör örgütüne lanet okuyup tepki gösterdi.

NE OLDU?

Yalova'da emniyet ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında, DEAŞ'lı teröristler tarafından polislerimize ateş açıldı. Saldırı sonucunda polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralandı.

Yaralı şahsı DEAŞ'lı zannettiler, ortalık karıştı

KADIN VE ÇOCUKLAR SAĞ OLARAK TAHLİYE EDİLDİ

Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütüldü. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Yaralı şahsı DEAŞ'lı zannettiler, ortalık karıştı

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Tunç, olaya ilişkin "Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Mehmet Uçum kaleme aldı: Demokrasi ve demokratik siyaset tartışmaları

Mehmet Uçum: Erdoğan liderlik tipini kökten değiştirdi
Yalova'da 5 okulda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi

Alarm verilen kentte elektrik ve doğalgaz kesildi, eğitime ara verildi