Yaralı şahsı DEAŞ'lı zannettiler, ortalık karıştı

Yalova'da 3 kahraman polisin şehit olduğu 8 polis ve bir bekçinin yaralandığı DEAŞ operasyonunun ardından yaralı polislere destek vermek için hastane bahçesinde toplanan vatandaşlar, polisin getirdiği bir yaralı şahsı DEAŞ'lı zannedip tepki gösterdi.

Vatandaşların tepkileri arasında yaralı kişiyi güçlükle hastaneye sokan ekipler hastane kapılarını kapamak zorunda kaldı. Öfkeli kalabalık terör örgütüne lanet okuyup tepki gösterdi.

NE OLDU?

Yalova'da emniyet ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkeze bağlı Elmalık köyü yolundaki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında, DEAŞ'lı teröristler tarafından polislerimize ateş açıldı. Saldırı sonucunda polislerimiz İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralandı.

KADIN VE ÇOCUKLAR SAĞ OLARAK TAHLİYE EDİLDİ

Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütüldü. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edildi. Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Tunç, olaya ilişkin "Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır" açıklamasında bulundu.