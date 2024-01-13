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Yalova'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi

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Yalova'da sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edilirken acil ateşkes çağrısında bulunuldu. Protestoda İsrail aleyhine sloganlar atıldı ve Filistinliler için dualar okundu. Konuşmalarda, Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi ve İsrail saldırılarının durdurulması gerektiği vurgulandı.

Yalova'da sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edilirken acil ateşkes çağrısında bulunuldu.

Yalova'da İsrail'in 7 ekimden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi. Kentteki sivil toplum kuruluşları tarafından Cevdet Aydın Parkı'nda düzenlenen protestoda İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Filistinliler için dualar okunan eylemde grup adına konuşma yapan Ferhat Karaboğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet ve yaralılara şifalar temenni etti.

Terör örgütlerini destekleyerek Türkiye üzerine saldıranlarla Gazze'de soykırım yapanların aynı olduğunu ifade eden Karaboğan, Filistin'de Siyonist işgalcilerin saldırıları sonucu toplam 23 bin insanın hayatını kaybettiğini söyledi. Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi için şehrin enerji ve temiz su ihtiyacının acil olarak karşılanması gerektiğini anlatan Karaboğan, şöyle konuştu:

"Hastaneler başta olmak üzere hayatın pek çok alanında ihtiyaç duyulan yakıtın Gazze'ye girişinin engellenmesi de tedavi hizmetlerinin yanında pek çok insani ihtiyacın karşılanmasının önünde büyük engel teşkil ediyor. Gazzeliler için en önemli konulardan biri de, Refah Sınır Kapısı'ndan yeterli insani yardımın Gazze'ye girişine izin verilmemesi. Her gün ihtiyacın karşılanabilmesi için bine yakın insani yardım tırının Gazze'ye ulaşması gerekirken, günde ortalama 100 tırın girişine izin veriliyor. Ayrıca, başta yakıt olmak üzere birçok kalemdeki temel ihtiyaç malzemelerinin şehre ulaşması da engelleniyor. Mısır Hükümeti'nin Gazze'de ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin şehre girebilmesi için Refah Sınır Kapısı'nı bir an önce tamamen açması gerekiyor. Refah Sınır Kapısı'ndan insani yardımların geçişine izin verilmemesi Gazze'de yaşanan acıların daha da artmasına sebep oluyor.

Buradan bir kere daha acil ateşkes çağrımızı yineliyoruz. Vicdan sahibi tüm insanlara sesleniyoruz. Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve devletler, işgalci İsrail'in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmalı. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır. Filistin'de on yıllardır zulmeden işgalci İsrail'e karşı gereken yaptırımlar derhal uygulanmalıdır."

Basın açıklamasının ardından sloganalar atan grup ateş çağrısında bulundu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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