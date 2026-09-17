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Yalova’daki devre mülk dolandırıcılığı davası

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Yalova’daki devre mülk dolandırıcılığı davası
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Yalova merkezli Karaderili Şirketler Grubu’na yönelik devre mülk dolandırıcılığı davasında ev hapsi kararı bulunan sanıklardan aralarında ünlü oyuncu Yusuf Kemal Atala’nın da olduğu 2 sanığın ev hapsi kararı kaldırıldı.

Yalova merkezli Karaderili Şirketler Grubu'na yönelik devre mülk dolandırıcılığı davasında ev hapsi kararı bulunan sanıklardan aralarında ünlü oyuncu Yusuf Kemal Atala'nın da olduğu 2 sanığın ev hapsi kararı kaldırıldı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen devre mülk dolandırıcılığı davasının son celsesinde, "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "rüşvet vermek" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarıyla 38 sanığın yargılanmasına devam edildi. Yalova'nın Termal ilçesindeki Terma City, Kütahya'nın Emet, Aydın'ın Kuşadası ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinde hisseli tapuları usulsüz bir şekilde bölerek tatil yapma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları ileri sürülen ve ev hapsinde yargılanan Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karaderili, ünlü oyuncu Yusuf Kemal Atala, Çağatay Kermen, Koray Öngen ve Kaan Karaderili, Aral Sarıtürk ile diğer tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada sanıklar ve avukatları ev hapsi cezaları ve yurt dışı çıkış yasakları ile adli kontrol kararlarının kaldırılmasını talep etti. Ünlü oyuncu Yusuf Kemal Atala da tiyatro sanatçısı olduğunu ve ev hapsi kararı nedeniyle çalışamadığını dile getirerek ev hapsi kararının kaldırılmasını talep etti.

Orhan Karaderili ise dolandırıcı olmadığını ve turizme 300 milyon dolarlık yatırım yaptığını söyledi. Karaderili, ev hapsi kararının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti oyuncu Yusuf Kemal Atala ve Çağatay Kermen hakkındaki ev hapsi cezalarını kaldırdı. Mahkeme sanıklardan imza yükümlülüğü adli kontrol kararını da kaldırırıken duruşmayı ise ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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