Yalova'da Yasa Dışı Kenevir Ekimi Yapan Zanlı Tutuklandı

Yalova'da Yasa Dışı Kenevir Ekimi Yapan Zanlı Tutuklandı
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Yalova'nın Armutlu ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı kenevir ekimi yapan bir kişi tutuklandı. Ormanlık alanda 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yalova'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda Armutlu ilçesindeki ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.D'nin Armutlu'da yasa dışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Armutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüpheli S.D. tarafından ormanlık alan içinde yasa dışı ekimi yapılan 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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